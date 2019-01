Desde hace algunos años, el colectivo “” dedicado a fomentar el uso de la bicicleta, hace una colecta de juguetes para entregarlos elEste año no es la excepción y hacen una invitación a la sociedad a sumarse a la causa con la donación de un juguete que no incite a la violencia ni use pilas.Los que se recaude será entregado a niños y niñas de comunidades donde los Reyes Magos no alcanzan a llegar.La agrupación organiza paseos nocturnos cada miércoles desde el punto de partida que es el Arco de la Calzada, y es ahí donde se pueden entregar los obsequios.Tambien pueden contactarlos en su Facebook. “” y para participar en las rodadas tan solo necesitas llevar tu bicicleta en buen estado y atender las instrucciones del equipo de seguridad.Otro de los puntos habilitados para recibirlos es Zambo Café ubicado en Blvd. las Américas 104, colonia Andrade, a una cuadra de la Calzada.En esta noveda edición de la llamada “Rodada de Reyes” se cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de León y del Zoológico de León, quienes ayudarán que la entrega sea posible.La misma se tiene contemplada sea el domingo 6 de enero aproximadamente a las 8 de la mañana, tiempo en que saldrán rumbo al zoológico, destino donde estarán esperando los niños y niñas que se berán beneficiados.Ahí los participantes podrán tener una mañana de convivencia con los pequeños, quienes viven en colonias y comunidades marginadas.