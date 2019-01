Pastilla anticonceptiva casi le causa la muerte

Una estudiante de derecho de 24 años estuvo a punto de morir debido a una terrible enfermedad que generó en sus pulmones el consumó de pastillas anticonceptivas durante tres meses.

La joven Grace Marwick, residente de Ipswich, solo había tomado un medicamento llamado Gedarel 30/150 que era utilizado como su método anticonceptivo, cuando un día en que menos lo pensaba cayó grave y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. Luego de varios exámenes los doctores le detectaron un enorme coágulo de sangre en uno de sus pulmones y se apresuraron en operarla.



Según los médicos que llevaron su caso, si ella se demoraba un par de días más, lo más probable hubiera sido que haya perdido la vida producto de una infección generalizada.

Cuando los doctores le pidieron su historial clínico se dieron cuenta que no tenía antecedentes en su familia de nada similiar.

Ella no tomaba otra cosa que no sean sus pastillas anticonceptivas, por lo que los médicos atribuyeron el coágulo de sus pulmones a esa razón. Grace les tuvo que confesar que era la primera vez que le habían recetado esa marca en la farmacia.



"Mi ritmo cardíaco estaba loco, no disminuiría. Me conectaron a un monitor cardíaco y me pusieron a tomar warfarina, un medicamento para adelgazar la sangre que necesitaba para permanecer estable durante un año", contó Grace Marwick en una entrevista con The Post.