[IMAGENES SENSIBLES] Mujer graba a su novio golpeándola para alertar a otras chicas

Una mujer grabó con su celular a su novio sin darse cuenta mientras la golpeaba. La víctima lo denunció por daños corporales, amenazas y violencia doméstica e hizo público su caso para alertar a la sociedad. Ahora podría ser condenado a una pena de hasta cuatro años y tres meses en prisión.

Para Víctor Junqueira, un piloto de 24 años, que su novia Luciana Sinzimbra, una abogada de 26 años, olvidar un regalo en un bar fue motivo suficiente para insultarla y golpearla.



Después de haber ido a un bar con amigos, la pareja al llegar al departamento que vivían comenzaron a discutir por Luciana haber olvidado un regalo que recibió esa noche por su novio. La mujer después de ver la reacción de su pareja decidió dejar su celular grabando, sentía que algo malo sucedería.

En el video se ve a Víctor sentado frente a Luciana en la cama discutiendo, ella comienza a llorar. De pronto, él se levanta y la golpea en la cara, le suplica la jóven que deje de golpearla. Él la acusa de mentirle, la toma del cuello e intenta asfixiarla. Ella desesperada no deja de gritar y de alejarse de él con patadas.

Con la grabación en su celular, Luciana acudió con las autoridades para presentar cargos por la agresión. Hasta el momento, el joven permanece en libertad y se le impusieron algunas “medidas precautorias” como evitar contacto con ella.



El video se hizo viral con el consentimiento de Luciana. Ya que constantemente en Brasil se generan casos de violencia y por miedo nadie exije cargos.

"No podía ver cuánto me afectó. Lo hice por ellas, tengo tres sobrinas pequeñas. Y pensar que la gente vive en un mundo donde lo encuentra normal, que no se mete en una pelea de marido y mujer. No es así".

Notablemente afectada, la joven abogada agregó: "No puedes creer que la persona con la que has pasado tres años vaya a lastimarte, golpearte o tratar de matarte".