Opiliones, inofensivos pero aterradores arácnidos



"Qué fregonería", dicen los amigos, "No es un animal muerto, ¿sabes lo que son?, son las patas de ellos, lo que pasa es que están tan amontonadas que parece un animal"

Ayer explorando #Alamos# Sonora... lo que parecía ser un animal dormido en un cuevita resultó ser algo más sorprendente! pic.twitter.com/gJry170M5c — Rada SC (@Rada_SC) December 29, 2018

Yo si me llegara a tocar una de esas: pic.twitter.com/OvnXXsKN19 — Bea Fdez (@Bea_fm23) December 30, 2018

Por qué he tenido que verlo pic.twitter.com/LSus3qnxxw — ℳℯƴ (@Mariiaaa01) December 31, 2018

Para muchos está siendo difícil creer que estos amigos consideren como algo 'genial' lo que vieron, pues a internautas el miedo a las arañas les ganó al ver el video.Los jóvenes creían que era un animal dormido, uno con mucho pelo, que se encontraba en el rincón de una cueva y no dejaba ver su cabeza.Cuando lo tocaron con una rama, decenas de arañas con las patas largas y muy delgadas salieron de la 'cosa', y lo que al principio parecía un nido normal de arañas, se convirtió en un video viral, pues las arañas no dejaban de salir.Incluso en otro hallazgo uno de ellos toca con un dedo la bola de animalitos y estos se esparcen rápido con sus largas patas.Uno de los amigos dijo que no son arañas; son opiliones, arácnidos inofensivos que encontraron en Cuenca del Cuchujaqui, en Álamos, Sonora.¿Memes como reacción? Va