Anthony Davis se apunta al festival de grandes marcas con 26 rebotes

2019-01-03 14:57:04 | EL PAÍS

Nueva Orleans cae en Brooklyn pese al alarde de su estrella y Memphis pierde ante Detroit.

Anthony Davis captura un rebote entre Ed Davis y Dinwiddie. Foto: AP



La NBA sigue con el festival de grandes registros estadísticos y, un día después del alarde del pívot bosnio de Portland, Jusuf Nurkic, con 24 puntos, 23 rebotes, siete asistencias, cinco robos y cinco tapones, fue Antonhy Davis quien obtuvo otro extraordinario registro. La pega es que no fue suficiente para dar el triunfo a su equipo. Nueva Orleans perdió en Brooklyn (126-121), a pesar de que Anthony Davis capturó 26 rebotes e igualó la plusmarca de la temporada en poder del pívot turco de los Knicks Enes Karter en un partido ante Memphis. Fue la mejor actuación reboteadora de Anthony Davis en las seis temporadas y media que lleva en la NBA.

La estrella de los Pelicans anotó además 34 puntos, dio cuatro asistencias y puso tres tapones. Nikola Mirotic sigue lesionado y no pudo jugar. El quinteto inicial de los Pelicans respondió con 25 puntos y siete asistencias de Payton, 21 puntos de Randle, 20 de Holiday y 16 de Moore. Pero los reservas solo aportaron cinco puntos, en contraste con los 55 que sumaron los cuatro jugadores de los Nets que salieron desde el banco, con Carroll, con 19, al frente. Además, entre los titulares destacaron D’Angelo Russell, con 22 puntos y 13 asistencias, y Joe Harris, con 21 puntos.

Dallas obtuvo una victoria rotunda en Charlotte (84-122). Rick Carlisle pudo dosificar a sus mejores jugadores dada la ventaja que adquirió muy pronto su equipo. Luka Doncic tuvo suficiente con 26 minutos para sumar 18 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias. Dennis Smith también sumó 18 puntos y siete asistencias en 22 minutos. Los Hornets no tuvieron ningún líder en ataque ya que el habitual, Kemba Walker, estuvo desacertado, falló los cinco triples que lanzó y se quedó en 11 puntos y así fue el máximo anotador de su equipo, que solo sumó seis triples de los 32 que lanzó. Willy Hernangomez fue titular, pero solo jugó 18 minutos en los que obtuvo seis puntos y 10 rebotes.

Memphis perdió ante Detroit (94-101). Los Grizzlies no lograron frenar a Blake Griffin, que dominó con 26 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, y tampoco a Reggie Jackson, que aportó 16 puntos, siete rebotes y seis asistencias. José Manuel Calderón jugó 17 minutos y sumó tres puntos y acabó sufriendo molestias físicas.

La espléndida actuación del pívot novato de los Grizzlies, Jaren Jackson, con 26 puntos y 10 rebotes, contrastó con los desaciertos de Mike Conley, que falló los ocho tiros de campo que lanzó y no anotó un solo punto y solo dio una asistencia en 28 minutos. Marc Gasol tampoco estuvo acertado, con 11 puntos y siete rebotes.

Los Lakers acusan la ausencia de LeBron James. La estrella del equipo se perdió su cuarto encuentro seguido desde que sufrió una distensión en la ingle. Oklahoma City se impuso en el Staples Center (100-107) con 37 puntos de Paul George y un triple doble de Russell Westbrook: 14 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias, además de dos robos de balón y dos tapones. También destacó Steven Adams, con 14 puntos y 15 rebotes. Gordon Hayward jugó uno de sus mejores partidos con los Celtics y con 35 puntos y cinco asistencias contribuyó al triunfo ante Minnesota (115-102).