Chelsea prepara millonaria oferta por Hirving Lozano

2019-01-03 12:58:02 | EL UNIVERSAL

36 millones de libras es lo que ofrecerían los "Blues" al PSV Eindhoven por el mexicano.

Hirving Lozano en la mira del Chelsea. Foto Marca.



Desde su llegada a Europa, Hirving Lozano demostró su gran nivel futbolístico. Se ha convertido en un protagonista en el PSV Eindhoven y gracias a eso los grandes equipos ya se interesaron en el mexicano. Uno de ellos es el Chelsea de la Premier League, quienes, según medios ingleses, estarían dispuestos a pagar 36 millones de libras por el “Chucky”.

El diario The Sun aseguró que los “Blues” están próximos a realizar la oferta al equipo “Granjero” para que Lozano se reporte con inmediatez en Londres debido al bajo rendimiento de Álvaro Morata.

Pero el interés por el surgido de los Tuzos del Pachuca no nada más está en Inglaterra, también equipos de la Serie A buscarían hacerse de sus servicios, como el Napoli y el Milan. Sin embargo, el cuadro Rossonero no podrí cumplir las exigencias económicas que solicita el PSV Eindhoven.

Hirving Lozano cuenta con dos temporadas en la Eredivisie y sus números son muy efectivos al sumar 28 goles en 46 partidos; en la UEFA Champions League fue pieza importante al marcar en cuatro ocasiones en ocho partidos.