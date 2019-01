Maltrato al 'verdadero' técnico de Dorados

2019-01-03 15:08:33 | EL UNIVERSAL

A Maradona le causó mucha molestia el trato de Dorados hacia sus dos auxiliares.

Más de que hablar entorno al argentino. Foto Especial



A la extraña salida de Luis Islas, que detonó molestia en Diego Armando Maradona, se suma el poco reconocimiento que la directiva tuvo con el otro asistente del todavía técnico de Dorados, Mario García, quién fue pieza fundamental para el éxito que tuvo el argentino, quien aunque al principio no lo conocía, siempre le dio valor a su trabajo.

Maradona se quedó sin su otro auxiliar porque el club sinaloense ninsiquiera le ofreció la oportunidad de negociar para una extensión de contrato o un aumento de sueldo. Cuando Dorados invitó a García a colaborar en este proyecto, le dejó el sueldo que percibía en el equipo de Tuxtla de la Liga Premier.

Sin embargo, seis meses después y tras ayudar a que el equipo llegara a la final del Ascenso MX, se olvidaron de su labor y aunque querían que se quedará con el equipo, no hubo un incremento, por lo que el Diego se quedó sin sus asistentes.

Por ahora, el equipo trabaja con el argentino José María Martínez, quién será el nuevo auxiliar en el cuadro culichi, pero sin Maradona, a quien no le gustó el trato a estos dos personajes.