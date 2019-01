Rafael Márquez promete poco a su afición, lucha nada más

2019-01-03 18:55:53 | EL UNIVERSAL

Los rojinegros se reforzaron con jugadores de experiencia de cara al torneo Clausura 2019.

Los Rojinegros presentaron a sus refuerzos. Foto Atlas



Durante la presentación de los refuerzos para el Clausura 2019, el presidente del Atlas, Rafael Márquez, aseguró que van a pelear con lo que tienen lograr cosas importantes, pero puntualizó que equipos con mayor presupuesto, les llevan mucha ventaja para meterse a la Liguilla y ser candidatos al título.

“Se tienen posibilidades de competir con grandes equipos, siendo lógico tienen más posibilidades quienes tienen más poder económico. Nosotros tenemos posibilidades de hacer algo importante pese a estas dificultades. Hay claros ejemplos como en Inglaterra el Leicester quedó campeón, compitiendo con grandes equipos en Inglaterra”.

Atlas con la llegada de Osvaldo Martínez, Jesús Isijara, Anderson Santamaría, Jorge Segura, Ulises Torres, Christian Cálix, Dario Burbano e Irving Zurita, eligió desde el punto de vista del directivo, a jugadores de experiencia con jóvenes apuestas como Cálix, quien es un prospecto a media plazo y con ellos, además de la base que ya existía, se peleará por cambiar la tónica de los últimos torneos, donde la actuación del equipo ha sido lejos de lo que se exige en el zorro.

“Lo que le quiero decir a la gente es que nosotros no vamos a dejar de hacer el esfuerzo por llegar a la gloria, porque conseguir el éxito, eso principalmente es uno de los mensajes que siempre quiero dejar a cada uno de los que integran esta institución y obviamente las exigencias están al tope”.

Atlas tuvo salidas como la Brayan Garnica, de quien consideró quizá se tardaron en cederlo a otro equipo, en el caso de Christian Calderón, era necesario para hacerse de recursos y fue una orden directa “de arriba”. Otros como Leiton Jiménez, se fue porque no dio futbolísticamente lo que se esperó de él, así como otros que ya no están por otras razones.

“Los que no están poco a poco se han ido o porque no tienen los principios que tiene la institución y hoy en día, estoy intentando promover que sea gente de buenos principios para darle a la institución, a la gente, el lugar que se merece. No tenemos esa situación económica que nos ayude a llegar más rápido a la meta pero sí tenemos gente importante como la cantera, para hacerle a la lucha a esos equipos”.

Atlas debuta el próximo sábado ante el Querétaro, en calidad de visitante, primera prueba que están seguros pasarán, porque dijo el director deportivo Ignacio Hierro, se conjunto un equipo con cincuenta por ciento de experiencia y el otro, de juventud. Es un equipo equilibrado en varios aspectos.