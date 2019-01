El mote de ‘Capi’ para nosotros los leoneses representa mucho pues existen jugadores que se les recuerda más por esta distinción que por su nombre mismo. Y así tenemos al ‘Capi’ Montemayor, al ‘Capi’ Luna o al ‘Capi’ Loza, verdaderos personajes de la historia del balompié leonés.



Ellos como capitanes eran unos líderes en toda la extensión de la palabra y se ganaron la reverencia y el respeto de la afición y compañeros por su mística de juego. Eran capaces de levantar un equipo y hacer que los once en el campo escribieran historias con el grato sabor de una hazaña.



Así, se pide que el nuevo ‘Capi’ esmeralda sea una verdadera fiera en la cancha y un respetable líder fuera de esta.

Bien dicen que el equipo es el reflejo del líder y eso es algo que podemos discutir en el equipo León.El año sin Liguilla para La Fiera pudo deberse en mucho al tema futbolístico, pero también el corazón cuenta bastante en el deporte.Ya Ambriz habló sobre dárselo a los más antiguos del actual plantel esmerada, lo quedado que Nacho González, que bien lo pudiera tomar, viene de una larga ausencia por lesión, mientras quey titularidad para ello.Hoy quizá se diga que lo del gafete del capitán es minimizado a estar en el brazo del jugador que podrá ganar el volado o del único al que le es permitido ciertos cuestionamientos con el árbitro.Portar está distinción es ir más allá y no sólo quedarse en el nombramiento,Una imagen que le faltó al León indiscutiblemente en el último año.No necesariamente eran los que mejor jugaban o que se destacaran por marcar los goles, pero tenían un don que no muchos futbolistas saben manejar.De los capitanes que me tocó ver, recuerdo con gran nostalgia al ‘Chato’ Ferreira y esa manera de saludar a la tribuna aplaudiendo mientras recorría el ancho del estadio. Su presencia fue importante en una etapa de resurgimiento para La Fiera y fue respetado por encima de jugadores como el propio Milton Queiroz ‘Tita’.Tal vez en Rafa abundó un exceso de frialdad y lo del ‘Matador’ las formas y los fondos de su último período como esmeralda pusieron en entredicho su liderazgo. Sin duda alguna la salida de Boselli, a quien nadie le quitará lo histórico y excelente delantero en el León, representa un parteaguas en La Fiera. Hoy hablamos del inicio de una limpia en el aire que se respira en el seno esmeralda, veremos qué tanto le servirá al equipo y al propio Mauro.y ya no lamerse las heridas que generan las broncas internas, los técnicos indecisos, la displicencia de los jugadores y los malos futbolistas.Twitter @geraslugo