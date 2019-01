Víctor Dávila quiere el doblete

2019-01-03 12:29:52 | GERARDO CAMPA

El chileno se adapta a una nueva posición con los Tuzos del Pachuca.

El jugador estuvo este jueves atendiendo a los medios. Foto Gerardo Campa



Los Tuzos deben ir por todo. Así lo manifestó el chileno Víctor Dávila. Este jueves el refuerzo del equipo atendió a los medios de comunicación y dejó en claro sus objetivos.

La directiva les pidió llegar a Liguilla y ser protagonistas en Copa, sin embargo, el ex jugador de Rayos del Necaxa va por más.

"Lo primero que pidió la directiva es llegar a la Liguilla, sabemos de esa responsabilidad, todos los que llegamos queremos entrar a Liguilla y pensar en el doblete".

"Los compañeros me han recibido bien, me siento bien acá en esto primeros días. La idea de llegar a Pachuca es crecer como futbolista y llegar a Selección nuevamente. Lo más difícil ahora es jugar por fuera, llevó tres partidos y poco a poco vamos mejorando en esta nueva posición", dijo Dávila.

Del juego ante Rayados de Monterrey, sabe que será un partido fuerte, no pronosticó algún resultado, pero espera que le vaya bien a los Tuzos en la Sultana del norte, en la fecha 1 del Torneo Clausura 2019.

El futbolista afirmó que Pachuca es uno de los tres mejores planteles de la Liga, esto debido a la calidad de refuerzos que han llegado, pero ahora tendrá que demostrarlo en la cancha.