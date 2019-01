Cae una leyenda; decepciona canción de Paul McCartney llena de arreglos digitales

Voz mecanizada

Egypt Station es el más nuevo álbum de estudio de Paul McCartney y el más decepcionante de su 'gloriosa' carrera.Se dice que la trayectoria del artista no tiene qué ver con lo que contiene el álbum, poniendo como ejemplo a 'Get Enough', la canción en solitario que suena 'extraña', a decir de los fanáticos.Su voz está casi completamente alterada por Auto-Tune, una herramienta de afinación vocal digital utilizada mucho en el pop, hip-hop y el rap.Es su disco número 25 desde su último álbum junto a The Beatles.“Get Enough” fue coproducida por McCartney, Ryan Tedder y Zach Skelton. En su comienzo incluye una introducción de piano para luego dar pie a la mecanizada voz de McCartney hablándole a un antiguo amor del que aun no puede soltar.Con información de RockandPop y agencias.