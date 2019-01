Estrenos de Netflix para iniciar el año

Series

Comediantes del mundo

¡A ordenar con Marie Kondo!

Películas

En primera plana

Vida improvisada

Orgullo, prejuicio y zombies

La langosta

Documentales

Tierra de cárteles

Si no sabes que hacer en los primeros fines del semana del año y lo único que tienes es comida, un sillón y una televisión, ¡felicidades! es todo lo que necesitas para descubrir nuevas historias con estos estrenos de Netflix que llegaron este primero de enero.Se trata de un stand up con comediantes de 13 regiones del mundo como India, Brasil, Alemania y Francia. Ya hay tres episodios disponibles y el primero lo protagoniza el mexicano Franco Escamilla.Marie Kondo es una experta del orden, ha escrito cuatro libros sobre el arte de organizar. En esta serie acompañarás a Marie en una aventura en la que ayuda a sus clientes a deshacerse de lo que no les sirve.Narra la historia del grupo de investigación Boston Globe, que ganó un Premio Pulitzer al descubrir los casos de pederastia cometidos por curas católicos de Massachusetts. Recibió más de 100 premios y nominaciones; ganadora del Premio Oscar como "Mejor película" en 2016.Un grupo de seis comediantes que han triunfado juntos en pequeños escenarios se enfrentarán a un meollo cuando uno de ellos logra conseguir un papel en televisión.Basada en la novela de Seth Grahame-Smith que tomaba como punto de partida la novela de Jane Austen, cuenta la historia de Elizabeth Bennett y el Sr. Darcy, quienes juntos lucharán contra la invasión zombie que atacó una campiña inglesa del siglo XIX.¿Imaginas un mundo en donde si no consigues pareja en 45 días, te conviertes en un animal? En esa situación se encuentra David, un hombre que está a punto de perder las esperanzas cuando conoce a una mujer miope, quien cambiará todo para David.Documenta la historia de dos grupos independientes que nacieron en México para combatir el narcotráfico en Michoacán y Orizaba. Nominado al Oscar por mejor documental, se trata de un ejercicio periodístico que pretende reflejar la situación para hacer una reflexión.