¡Variedad para todos los gustos! Revelan cartel del Coachella 2019

Ariana Grande, Childish Gambino, Tame Impala y Janelle Monae encabezarán el cartel del festival de Coachella el próximo abril, anunciaron el miércoles los organizadores.

Goldenvoice, la promotora del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, dio a conocer parte de los grupos que se presentarán en el festival que se celebra en el sur de California durante dos fines de semana, del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril.

Grande se consolidó en 2018 como estrella del pop con otro disco número 1, "Sweetener", y éxitos como "No Tears Left to Cry", "God Is a Woman" o "Breathin".

Entre los artistas ya confirmados están también 1975, DJ Snake, Diplo, Solange y Weezer. Las entradas para el festival de Coachella se pondrán a la venta el viernes.

Los Tucanes y Mon Laferte

Una de las bandas más populares en México y protagonista de desafíos como “La chona challenge”, llega también al Coachella.

Así lo confirmó la cuenta oficial del festival, que también incluye a la chilena Mon Laferte, quien presenta su más reciente disco "Norma".

Por su parte, Los Tijuanes de Tijuana piden a través de su cuenta oficial de Instagram correr la voz para hacer historia: “#InvasionTucanes llega a @Coachella Fest 2019 así es que nos veremos el Viernes 12 y Viernes 19 de Abril 2019 en El Festival de #Coachella! Corran la voz para que juntos hagamos historia y que nuestro género siga creciendo y conquistando diferentes culturas!”.