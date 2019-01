Se agudiza falta de combustible 'verde', hasta una semana sin ella en gasolineras

SE COMPRUEBA QUE NO HAY

'JUSTIFICAN' FALTA DE COMBUSTIBLE

AFECTA A TRABAJADORES



"Si hay un sueldo fijo, pero es lo mínimo, muy bajo, lo que aliviana son las propinas”, comentó uno de los despachadores.

se agudizó en la ciudad, hubo estaciones que llevabanDe 30 gasolineras visitadas por am,en distribución de hidrocarburos, cinco de ellas sin ninguno de los carburantes.Un vehículo llegaba a la solitaria estación, el conductor bajaba el vidrio con desconcierto al ver al despachador que solo agitaba la mano con el dedo índice hacia arriba, en un gesto de negativa,Esa fue la escena que se vio decenas de veces ayer en varias de las estaciones gasolineras de la ciudad.Durante el ultimo mes, el rezago en la distribución de combustible había continuado, pero a partir del 1 de enero ha incrementado el numero de estaciones que se quedan sin combustible.Am recorrió ayer 30 de las gasolineras instaladas en diferentes zonas de la ciudad y de todas las marcas disponibles. Entre ellas se encontraronLas gasolineras detectadas con desabasto están en diversas zonas de la ciudad como lasTambién se encontraron tres estaciones sin combustible regular o “, una sin gasolinao “roja” y otra más que carecía de diésel.Lasolo confirmó que la escasez todavía tiene como origen la suspensión depor trabajos de mantenimiento para eliminar tomas clandestinas.Sin embargo, en el recorrido, los despachadores pudieron detallar que en la mayoría de las estaciones la última vez que recibieron una pipa de distribución de combustible fue antes del 31 de diciembre pasado.Las pipas que llegan a las estaciones provienen de Irapuato, Salamanca y hasta Querétaro, y son conducidas por operadores de diferentes partes de la república.Al tener que rechazar clientes por la escasez de combustible, los despachadores son los afectados, puesque dejan los clientes que diariamente atienden.Aunque cuenten al menos con gasolina, no deja de afectar, pues los clientes que buscan hacer menor gasto, prefieren buscar alguna otra estación donde puedan surtir con gasolina "", lo que significa menos ganancia en propinas para los trabajadores de las estaciones."Apenas me había endrogado con los gastos del inicio de año y ahora con esto pues si da pendiente, ¿cómo le va a hacer uno?, ese dinero diario es con lo que sacamos casi todos los gastos”, comentó otra despachadora en una estación donde desde un día antes no tenían gasolina “verde” y estaban cerca de quedarse sinEn las estaciones donde no había ninguna, fue común ver el grupo de despachadores cerca del área de bombas. Los rostros de desánimo y preocupación abundaban ante la situación.