Se aglutinan miles en los verificentros, alcanzan cifra 'récord'

MULTA MÁS CARA

CULPAN A MEDIO AMBIENTE POR HOLOGRAMAS

En sólo día y medio, en León,han acudido a verificar su vehículo, cifra que equivale aldel total de personas que acudieron en todo enero del año pasado, que fue deEl programa de verificación vehicular es primordial como medida de control de emisión, porque certifica que los autos no rebasan los límites máximos permisibles normados de emisiones a la atmósfera.El nuevo reglamento de Tránsito indica que por no contar con este requisito, los leoneses pueden ser acreedores a unaDurante el fin de año, am constató que algunos verificentros del municipio lucían llenos de automóviles, además esperaban su turno hasta tres horas.También se detectó que donde se expide elestuvo sin operar por falta de hologramas; aunque los encargados aseguraron que sí contaban con ellos, pero hasta queo les autorizara los del nuevo semestre comenzarían a dar servicio.Por lo que algunos trabajadores de esos sitios se quejaron de que la Secretaría no les vendió anticipadamente los hologramas y se los restringió, pues no les dieron los que demandaban.Algunos lugares iniciaron con el servicio después de las 10 de la mañana, generando largas filas en calles aledañas y afectaciones al tránsito vial.Por ejemplo, el que está ubicado sobrela fila de vehículos daba vuelta hasta la esquina de Juan de la Barrera.Con este requisito cubierto, los leoneses tienen ciertos beneficios, entre los que destacan disminuir las emisiones de gases contaminantes, ahorro en combustible, mejora el rendimiento y alarga la vida del auto, además de mantener una combustión eficiente y promover la buena salud.A parte se debe señalar que la cantidad de emisiones por coche, depende de factores como tipo de combustible, tipo de vehículo y tecnología, mantenimiento, factores operativos, velocidades de circulación, frecuencia e intensidad de aceleración, por lo que es imperativo revisar las condiciones físico-mecánicas.