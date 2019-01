Dos personas 'dobleteaban' cargos

Custodian Fuerzas de Seguridad instalaciones



“La verdad no sabemos ni nosotros bien, aquí solamente los que están rentando son Agricultores El Fuerte, a nosotros no nos dan información del parque, nada más nos informaron que iban a estar ellos (FSPE) como custodios”.

Sin firmar renuncia



“De hecho muchos no firmamos (la renuncia), antes de que llegaran las Fuerzas Especiales a mí me dieron las gracias y a mucho personal, pero no firmamos porque nos querían hacer firmar la renuncia voluntaria, estamos en espera que nos den una respuesta”, expresó otro ex colaborador.

Les ‘caen’ de sorpresa



“Llegaron gente del Gobierno del Estado con las patrullas de las Fuerzas de Seguridad y les dijeron que no tocaran nada ni apagaran las computadoras de las oficinas y los sacaron a todos, una persona que trabaja ahí me comentó que los despidieron tanto a operativos como administrativos”, dijo el agricultor que pidió no dar su nombre.

Parque sin director



“Está todo el personal de vacaciones, ahorita las Fuerzas de Seguridad están aquí para apoyo nada más, pero no se ha nombrado todavía a un director, entonces no hay quién podría dar la información, con todo gusto se las daríamos, no es negarla, sino que no hay nadie”.



“Estamos sectorizados a Desarrollo Económico, con el licenciado Mauricio Usabiaba que es el Secretario, están de vacaciones, pero regresando el día siete con todo gusto (los atendemos)”.

Separados e inhabilitados

Confirma Gobierno auditoría



“Antes se tenía contratada a Seguridad Privada y ahora se mandó a las Fuerzas del Estado por un doble objetivo, aprovechando que ya se hizo el cambio de seguridad pero también porque esta es una zona donde hay problemas de seguridad sobre todo de huachicol y se está marcando presencia en esta zona del Estado”, indicó el Gobierno estatal.

Las) enestánpor lasluego de quefueraEsta medida se tomó hace aproximadamentecomentaron personas que laboraron para la empresa pública estatal que es utilizada como unEl pasado 4 de noviembrepublicó que algunosqueEn la investigación se reveló que el ex directorasí como, quien fungió como encargado de despacho desde el 2017,y la empresa privadaque rentaba las parcelas.A raíz de la publicación el diputado federal de Movimiento Ciudadano,, exhortó al Gobierno del Estado investigar cómo estaba operando el Parque Xonotli.Ayeracudió a las instalaciones del PATX ubicado en los límites territoriales de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas para solicitar una entrevista, pero el encargado explicó que estaba de vacaciones todo el personal y no había nuevo director.En lugar al menosestaban dentro del parque ocupadas con cerca dePersonal que labora para una de las empresas que siembra hortalizas en el parque, comentaron que el día que arribaron las FSPE sacaron a los empleados y les dijeron que estaría bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.La persona añadió que los, pero que se encontraba de vacaciones y regresaría hasta la próxima semana.De igual forma uno de los campesinos que rentó las tierras aseguró quePor su parte Gustavo Cárdenas Nachón quién esta a cargo del organismo, indicó que actualmenteCárdenas Nachón aparece en su perfil de la red Linked in como Coordinador de Proyectos y Asesor en el PATX y anteriormente trabajó para el Gobierno del Estado de Guanajuato de acuerdo a su experiencia en la administración pública.El coordinador explicó queEl 31 de octubre del 2018 se publicó el Decreto Gubernativo Número 3 en el cual se ordenó sectorizar el PATX a la, ya que anteriormente pertenecía a laDel mismo modo se publicó que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas sería la responsable de auditar, evaluar, investigar, substancias y resolver, el uso de los recursos materiales, financieros y humanos del parque.Así como calificar las faltas administrativas no graves cometidas por los servidores públicos de la empresa paraestatal.Cabe señalar que Luis Manuel Gaytán Borgoñon y Héctor Manuel León Gallegos, del PATX, fueron separados e inhabilitados por periodos de tiempo para ocupar cargos públicos.El Gobierno del Estado informó a través de su área de Comunicación Social que actualmente elLa auditoría está a cargo de la Secretaría de la Transparencia y los resultados se podrán conocer hasta que concluya la investigación.Respecto a la presencia de elementos de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se informó que no tiene que ver directamente con la auditoría que se está realizando.

TODOS LEEN:

-No habrá descuentos. Si te multa Tránsito deberás pagar monto completo, salvo en 2 infracciones

-Viene AMLO a Guanajuato, Gobernador aprovechará para pedirle apoyo

-Provocan exceso de velocidad y empinada pendiente tragedia de la ruta 84

-No aumenta entrada a deportivas de León, sólo cuota de estacionamientos

TODOS VEN: