Se infesta Ciudad de México de ratas

“Saben que donde hay personas hay recursos para que se alimenten, así, se han adaptado para estar en contacto con las personas”.



“Somos parte del problema a la hora de proporcionarles recursos a estos animales y que ellos se adapten a nuestras presencias”.



“Si lo vemos de una manera ecológica al estar en contacto con estos animales y con sus parásitos así como en el mismo entorno, sí hay una vía de transmisión directa”, es decir en los parques, que es donde tienen más posibilidades de encontrar comida, también hay muchos perros domésticos que pasean por ahí, quienes al estar en contacto con los orines y excrementos de los roedores puede propagar bacterias.

, cada una de las cuales alcanza su madurez sexual a las nueve semanas de vida, por lo que el crecimiento de ratas y roedores que cohabitan con las personas en la Ciudad de México es exponencial.La médico veterinaria zootecnista y maestra en Ciencias de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México,, se pueden considerar como una plaga debido a que de entrada son especies exóticas, es decir, no son endémicas del país.. Cuando se realizaron intercambios comerciales al país, estos tenían incluidos a las ratas y ratones que han desplazado a especies endémicas de roedores, indicó la médico.La especialista además dijo queaunado a que además,, es decir, cerca de parques, terminales de transportes públicos y mercados, aún cuando existen gatos y perros agresivos que podrían disminuir sus poblaciones, la proporción de estos animales en comparación con la de estos roedores es mucho menor.Este panorama se suma a que, además de que tienen una buena cantidad de alimentos para subsistir.En ese sentido, explicó que ademáspara así asegurar sus territorios y establecer sus colonias, lo que además desplaza a las especies de roedores endémicos., lo que tampoco permite tener un cálculo específico para conocer el tamaño específico de sus poblaciones.En parques y otros lugares con animales más carismáticos como ardillas y palomas, que en realidad también se les puede considerar como plagas,Las palomas y dos especies de ardillas son también una plaga debido a que ninguna es endémica, aunado a que sus poblaciones incrementan de manera exponencial,La experta expone que el problema con las ratas y roedores es que además de que están más en contacto con las personas, tienen algunos parásitos que podrían ser dañinos., que fueron propiciados no por las ratas, sino por los parásitos que venían con ellas, además de sus deshechos que liberan bacterias que pueden ser transmitidas a las personas., tampoco se han establecido medidas para mitigar este problema, luego entonces el tener consciencia y educación para no tirar basura y tener un mejor manejo de residuos, podría ayudar., expresó la veterinaria,