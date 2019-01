De buen sazón, recuerdan a Sandra, la cocinera que la mató una olla express

#Video Una cocinera de 50 años de edad murió luego de que una olla express le explotara en la cara, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc https://t.co/bMaerYEWhi pic.twitter.com/ycaq22xm2S — El Universal (@El_Universal_Mx) January 3, 2019

'ERA MI COCINERA'

La señoracocinaba como de costumbre en laen la colonia San Rafael, hasta que ladirecto en la cara y falleció.Su sazón fue conocido por los vecinos de la calley otros que acostumbraban comer en el lugar para probar sus platillos.El miércoles, después del mediodía, ocurrió el accidente que la dejó sin vida, pues de repente la olla deexplotó y el estruendo fue tan fuerte que hasta los vecinos bajaron de sus departamentos para ver qué había sucedido, pues las ventanas se cimbraron.Sus patrones, otros empleados y los comensales no sufrieron daños, ya que estaban, localizada en la entrada del local.Ladelse dio cuenta que la señoraya no vivía, pues su cuerpo ya no reaccionaba yLos bomberos llegaron al sitio y corroboraron primero que no hubiera fuga de gas, después los policías acordonaron alrededor de la fonda y bloquearon la banqueta."Explotó la olla exprés… falleció la cocinera, era mi cocinera… tenía 53 años. Su cuerpo está ahí, están esperando a los peritos para recogerla", dijo la patrona de, asustada y sollozando sin parar.Mientras el personal de Servicios Periciales se paraba sobre la barra para tomar fotos de la cocina, los vulcanos esperaban la señal para entrar al lugar y ayudar a sacar el cuerpo.Ningún familiar de la víctima llegó al lugar, pero lo que sí es que decenas de vecinos lamentaron su muerte, pues trabajaba desde hace más de dos años y era amable.