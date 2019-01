No sólo los humanos, hormigas también contaminan con su 'basura'

"Basura" de hormigas

Eles un problema que afecta a todo el planeta, por el que se han intentado reducir la producción de los, pero una investigación publicada en la revista de divulgación cientifica Proceedings of the Royal Society reveló que no sólo los humanos contribuyen a este efecto.Un grupo de ecólogos estadounidenses realizó un estudio a, en, también conocidas comoEstasrealizan, para lo que cortan hojas de los árboles y las amontonan en sus colonias. Como no todas las hojas son utilizadas, losse van acumulando encerca de sus colonias.Estosse apilan junto con los hongos que no se consumen y hormigas de la colonia que mueren, produciendo pequeñas cantidades de óxido de nitrógeno, conocido gas de efecto invernadero.Aunque elque producen lases menos del, también afectan la vegetación de la zona, ya que consumen el 8% de las hojas de los árboles para sus "cultivos".