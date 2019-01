Mujer vive un verdadero 'infierno', descubre porque

A Kedija, de 25 años, le extirparon los genitales externos y le suturaron la vagina cuando tenía apenas siete días. Viviendo en un infierno de dolor toda su vida.

“No podía retener la orina por mucho tiempo”, contó a The Associated Press. “Me aislé y no socializaba por eso. Más tarde, cuando me comenzó la menstruación, como el hueco era demasiado pequeño, el dolor empeoró todavía más. Y después me casé y era doloroso tener relaciones sexuales con mi esposo”.