VISITA PRESIDENCIAL

Azul, pintado de azul...

*** VISITA PRESIDENCIALYa se sabe por qué anda desaparecido el súper delegado federal en Guanajuato Mauricio Hernández, seguro anda preparando todo para la próxima visita al terruño del presidente Andrés Manuel López Obrador.* ESTE MESEstá por definirse el día, pero todo indica que la gira en tierras guanajuatenses será la segunda quincena de enero; el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que podría ser el 18 o el 19 de este mismo mes.* a toda marchaLópez Obrador estaría en León para presentar los programas sociales que impulsará en su sexenio, con razón desde hace semanas representantes del Gobierno Federal, coordinados por el delegado Mauricio Hernández, andan levantando datos de los posibles beneficiarios por todo el estado. Habrá que estar pendientes de las novedades que trae.***PETICIONESEn su próxima visita a Guanajuato el presidente Andrés Manuel López Obrador no se irá con las manos vacías; por lo menos se llevará un montón de peticiones y observaciones por parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien, ayer en Dolores Hidalgo, adelantó que le solicitará más apoyo presupuestal para los proyectos de infraestructura en la entidad.*INCERTIDUMBREEl recorte en partidas presupuestales como el Ramo 23, que se destina para proyectos de infraestructura, tiene preocupado al Gobierno Estatal, pues algunas obras que incluso ya habían arrancado podrían quedarse sin financiamiento para este año.*FONDOS MÁGICOSOtro tema que preocupa al gobierno guanajuatense es la desaparición de fondo federal para financiar los proyectos en los llamados Pueblos Mágicos; Guanajuato tiene seis con esta categoría: Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Mineral de Pozos, Salvatierra, Yuriria y Comonfort. El año pasado se recibieron 14 millones de pesos de la Federación y el Estado aportó 20 millones más.*VAQUITAPero resulta que el Gobierno Federal decidió eliminar dicha partida y ahora ésta será una de las principales tareas para la secretaria de Turismo, Teresa Matamoros Montes. El Góber dijo que confía en que entre el Estado y los Municipios puedan armar un presupuesto que permita continuar con las obras en estos pueblos.***ELECTOREROSAntes de que concluyera el pasado periodo de sesiones en el Congreso local, la Comisión de Asuntos Electorales acordó establecer una agenda común relacionada con modificaciones al Código de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado.*VIPLos diputados contemplan poner sobre la mesa modificaciones relacionadas con las experiencias que vivieron desde sus partidos políticos los pasados comicios. El problema es que en esta Comisión sólo están representados tres partidos, precisamente los que ocuparon los tres primeros lugares en la pasada elección: PAN, PRI y Morena.*EL TRÍOLa Comisión de Asuntos Electorales es encabezada por la priísta Celeste Gómez Fragoso y la acompaña como secretario el panista Armando Rangel Hernández. Los vocales son la legisladora morenista María Magdalena Rosales Cruz y del PAN también la integran Libia Dennise García Muñoz Ledo y Rolando Alcántar Rojas.*PLURISDe entrada, se considera escuchar los planteamientos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y del Tribunal Electoral. En ambos casos, sus integrantes se han pronunciado por una revisión de las fórmulas de distribución de las candidaturas de representación proporcional. La última vez el reparto de las pluris causó grandes controversias que tuvieron que dirimirse en la Sala Superior.*DE PASOLos miembros de la Comisión también contemplan abordar rubros como el financiamiento público, tiempos de tribunales y algunos otros aspectos de la elección; asuntos no menores que se deberán revisar en este 2019.Para que a nadie le quede duda de que la capital del estado está gobernada por el PAN, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña mandó pintar de azul la fachada de la Presidencia Municipal.Los trabajos comenzaron ayer, pero no se informó si existe un presupuesto definido. Eso sí, Héctor Morales Ramírez, director de Obras Públicas del Gobierno local, informó que el cambio de color forma parte de la paleta de colores que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene autorizados para el centro histórico. Menos mal.