Por ratero, nalguean a hombre que se dedica a robar en San Juan Bosco

PIDEN NO HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO

PUEDEN CAER EN DELITO



“Con la estimación de que hacen justicia, los ciudadanos llevan a cabo este tipo de prácticas que no son más que otra falta y en algunos casos delitos, que lejos de fortalecer la justicia y el estado de derecho, fracturan los procesos de procuración de justicia.



Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la ciudadanía a reportar todo tipo de acto que altere el orden público o que presuma ser un hecho delictivo, con la finalidad de que las autoridades actúen, cada una en el ámbito de sus competencias, y los presuntos responsables de estos actos sean llevados ante la justicia por los procesos legales establecidos”, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

