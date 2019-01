VIDEO. Charly Jordan ex futbolista y modelo sufre accidente en la regadera

La ex futbolista Charly Jordan demostró su sentido del humor al compartir un video donde resalta su torneada figura en un bikini rojo. Pero su belleza no fue lo que llamó la atención, sino el accidente que le ocurrió mientras intentaba verse sexy.

Con las piernas flexionadas para resaltar su cintura, Charly mojaba su pelo mirando al techo para que la cámara captara su pose más sensual. Pero la presión del agua hizo que la regadera no soportara el peso y le cayó en la cabeza.



La modelo mostró el dolor del golpe, pero seguramente se le ha olvidado al ver que su video ya tiene más de 1 millón 600.000 reproducciones en la red social.

Antes de publicar el video en la ducha, Charly Jordan había posado en el atardecer de Costa Rica, donde celebró la Navidad.

Al día siguiente grabó otro video menos accidentado, donde lució desde todos los ángulos el mismo bikini rojo.

"No quiero ponerme emotiva pero el año que terminó ha sido uno de los más locos en mi vida", escribió junto a su publicación.



"Ni siquiera puedo ponerle palabras a todo lo que me ha pasado, sólo sé que estoy extraordinariamente agradecida pensando sobre todo y siento ganas de llorar", dijo la modelo que se encontraba trabajando en un video.



Charly Jordan tiene sólo 20 años de edad y ha jugado fútbol a nivel profesional. También fue el primer lugar del campeonato de triatlón The Diamond Kid en Costa Rica, donde sobresalió como surfista.

Al ser influencer de Instagram, ha viajado y posado para la lente de diversos fotógrafos en Ciudad de México, Sudáfrica, Hawaii, Nueva York, entre otros.



Sigue leyendo: