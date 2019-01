Encadena a su hija de las manos para que no escape de casa

Unacastiga a su hijade laspara que no escape demientras ellaTodo quedó al descubierto cuando la menor salió de su hogar y fue vista por los vecinos en la calle, por lo que llamaron alpara pedir ayuda.La policía de, acudieron e interrogaron a laque les dijo que su madre lo hacía para que no saliera de su hogar.La afirmación fue confirmada por la propia, pero justificó que su hija padecía una, aunque no reveló cuál. Y lo hacía cuando salía a trabajar.La menor y su madre viven en laLas autoridades pasaron el caso a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia.