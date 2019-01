Se fue Don Mauro Boselli, el “grillo”, “la recamarera”, “el tóxico”. Don Mauro Boselli, “El Matador”, “El Capitán”, “El goleador”, como usted quiera llamarlo. Yo lo llamo así, Don Mauro, porque le encaja, lo merece y porque me gusta.

Solo hay una razón por la que7 malditos goles, 7 dianas, 7 miserables pepinos.No debe haber otra deportiva.Y es que, ponerse ese reto desde que, frustró, caló y lo hizo tragar saliva… corrijo el tiempo; lo hará tragar saliva cada que le toquen el tema.Esa tarde quecuando pudo y debió serlo. Boselli tuvo que quedarse en México para seguir disfrutándolo, o irse de otra manera, como un Terminator. Pero no.sonrió muy apenas en las selfies, incluso ya en Brasil, regaló semblantes de modelo novato, buscando no expresar esa frustración, que solo los goles en los empastados cariocas se llevarán poco a poco.Mauro, como cuando yo era niño y soñaba con una avalancha nueva,pero siempre acompañado de un buen contrato, que terminó por ser el detonador de una tragedia, porque lo es, una tragedia, como cuando no vimos más a Cardozo, Benítez o Cabañas.. Ya no pensaba en un tetracampeonato de goleo, sino solo en esos 7 malditos goles, que lo pusieran en lo más alto, donde lo querían ver todos. Lástima, no ocurrió y ahora es solo, el primero de los segundones, aunque se escuche feo.. Espero ningún disparate, pues sabe que el Club no le debe nada, lo revivió futbolísticamente, lo reencontró con el gol, lo llevó a ser referente, a ser comparado con Tita, Salomone, El Dumbo y en otros rubros, con Gignac.No hay deuda., con el Corinthians alguna vez de Ronaldo, “El Fenómeno”, el “más grande” que ha visto un servidor. Aprovéchalo “Assessino”.