Harden llega al planeta de Kobe Bryant y Michael Jordan

marca estilo con la espesa barba que luce desde hace casi diez años y con sus evoluciones en la cancha, tan brillantes como, a veces, controvertidas; acusado por algunos de forzar demasiadas faltas. La última, en la cancha del campeón, Golden State, fue formidable, capaz por sí sola de definir su extraordinaria calidad: 44 puntos, un triple doble, con 10 rebotes y 15 asistencias, y el triple, cuando faltaban dos segundos, que decidió el duelo en la prórroga: 134-135.El momento de forma de este base-escolta zurdo de 29 años, 1,96 metros y 99 kilos, es abrumador. Suma cinco partidos seguidos anotando más de 40 puntos, algo que solo habían logradoen los últimos 50 años, y 11 encuentros superando los 30 puntos, incluido el que anotó 50 ante los Lakers el 13 de diciembre. Los Rockets suman seis victorias consecutivas, han revertido su nefasto inicio de temporada y se han encaramado a la cuarta plaza en la Conferencia Oeste. “Simplemente hizo lo que hizo. Hizo un tiro imposible al final y completó una actuación increíble. Hay que darle todo el crédito que merece”, le alabó Steve Kerr, el entrenador de los Warriors.Todos los rivales temen al 13 de los Rockets., como dicen las pancartas exhibidas por algunos de sus seguidores. Y cada vez más, porque ha subido el listón coincidiendo con la baja por lesión de la otra estrella del equipo, Chris Paul , y ha contribuido a que se olvide el episodio del sorprendente fichaje del veterano Carmelo Antonhy que solo jugó los diez primeros partidos.Harden se dejó crecer espesa y larga barba cuando concluyó su etapa universitaria con Arizona State y fue elegido por Oklahoma City en el tercer puesto del draft por detrás de Blake Griffin (LA Clippers) y Hasheem Thabeet (Memphis). Disputa su décima temporada en la NBA, las tres primeras con los Thunder, y lleva siete con los Rockets. En 2018, tras disputar su sexto All Star, se consagró al ser elegido el MVP de la temporada. Fue también el máximo anotador de la NBA con una media de 30,4 puntos. Ahora se supera y lidera la clasificación de cañoneros con una media de 33,6 puntos, seguido de Stephen Curry , con 28,9, y Anthony Davis, con 28,7. Nadie supera los 33 puntos de media desde la temporada 2005-2006, cuando Kobe Bryant se lo guisaba y se lo comía con los Lakers, con un promedio de 35,4 puntos que remitían a la etapa dorada de Michael Jordan con los Bulls, con una punta de 37 puntos en 1987, o a épocas más antiguas como las de George Gervin,“Se podría discutir por él como el mejor jugador ofensivo de todos los tiempos”, comentó a ESPN Daryl Morey, el director deportivo de los Rockets. “Es sorprendente poder decir eso con una cara seria. Hay muchas formas de medirlo, pero es seguro que, en el debate, es el mejor jugador ofensivo de todos los tiempos”. Harden no solo anota, también es, con 8,6, el cuarto en la clasificación porcentual de asistencias que lidera, con 10,1. Además, roza los seis rebotes de media y este curso ha mejorado en robos de balón, con 2,1 de promedio.El pívot de los Rockets, Clint Capela, tras sumar 29 puntos y 21 rebotes contra los Warriors, alabó a su compañero por la confianza que le transmite: “Siento que, gracias a él, he llegado a otro nivel. Ver a un tipo así todos los días, especialmente en los más duros, me transmite mucha energía”.Él y sus dos hermanos fueron criados por su madre, Monja Willis, en Compton, ciudad californiana con fama de ser una de las más violentas de Estados Unidos. “Era bastante peligroso, como muchos entornos en el mundo”, declaró Harden. “Cuanto más puedas enfocarte en lo positivo y mantenerte alejado de esas situaciones, mejor”, afirma el baloncestista zurdo que en su niñez destacó como lanzador y primera base en el béisbol. Hasta que le cogió el gusto por lanzar a una canasta.