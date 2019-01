Mauro Boselli rompió el silencio ante su salida del León y ya es jugador del Corinthians

‘No lo dudé un momento’

llegó acon un recibimiento de figura mundial.El exjugador del León fue recibido por aficionados del, club con el que fichará un contrato de dos años. Además, decenas de periodistas lo esperaban en el aeropuerto de Sao Paulo, a donde llegó procedente de“Me siento contento por esta nueva experiencia”, comentó, de 33 años y ubicado en el segundo sitio entre los goleadores del ClubEnesperan que repita la cuota goleadora que lo encumbró como figura del futbol meixcano. Por lo pronto, según comentó, conservará el número 17 en su camiseta.“Los goles serán consecuencia del buen funcionamiento del equipo. Tengo mucha voluntad de trabajar para que todo salga bien”, añadió.confirmó que la próxima semana volverá apara despedirse de la afición y para completar su mudanza.Por lo pronto, se dice empapado del fanatismo por el“La hinchada me ha mostrado la magnitud del Club, no sólo en Brasil sino a nivel continental. Cuando salió la oportunidad de fichar por un club tan grande, no lo dudé un momento”.El Matador ya conoció las instalaciones de su nuevo equipo y luego firmó su contrato, para así ser presentado oficialmente como jugador del