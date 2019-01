Esto no es lo único, pues la defensa también requiere una enorme atención, así lo demuestran los dos últimos torneos en los que León ha cerrado con una cifra de goles recibidos mayor a los marcados.

RETOS VERDIBLANCOS

VIVIR SIN BOSELLI

COLADERA DEFENSIVA

QUE REGRESE LA AFICIÓN

LA LIGUILLA

REFUERZOS DE VERDAD

NÚMEROS

Te puede interesar

Al finalizar el Apertura 2018,; así, el otrora recién ascendido que daba cátedra cada 90 minutos, encarará el Clausura 2019 conEsta noche,, será el escenario del arranque esmeralda en una nueva temporada, misma que ante Tigres, no se escapa de sus puntos oscuros pese a no iniciar aún.A lo largo de 17 jornadas,influya lo menos posible en los resultados del equipo, tarea por demás complicada pues en la campaña que finalizó en diciembre,En total,, sólo superada por lo ocurrido en el Clausura 2013 cuando al mando de Gustavo Matosas, el equipo apenas hizo 14 goles.hacer valer la localía (León ganó dos de ocho juegos disputados en casa), así como haber realizados los fichajes que el equipo requería, son otros de los retos esmeraldas en este 2019.Oportunidades para cumplirlas habrá,Junto con Atlas, Veracruz y Xolos, en el Apertura 2018, y a ello se suma la ausencia del “Matador” luego de cinco años.En 17 partidos correspondientes a la Liga MX,lo que habla de prácticamente dos goles por partido y la displicencia de la zaga que se reforzó a medias este nuevo año.permitirá que la afición esmeralda se acerque nuevamente al Nou Camp, inmueble que tenía más alma en las etapas de la entonces llamada Liga de Ascenso.de los demás que en poner sus propias condiciones, por eso se ha ausentado de la Liguilla en el último año, algo que Ambriz debe cambiar.Salvo , lospues algunos se tratan sólo de un intercambio entre equipos del mismo grupo que no son ninguna garantía.2 torneos en los que León finaliza con más goles recibidos que anotados, uno menos que Bosellial Nou Camp en el Apertura 2018.