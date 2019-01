Sigue leyendo...

sorprendió a sus compañeros detras mostrar unade cuando eray aparece a lado de sus amigos en un jacuzzi y es que después de ver la foto, los conductores aseguraron que ese momento se trataba de unaEsta foto se dio a conocer en la secciónel día de ayer, en la que bajo los conductores compartieron recuerdos memorables acompañadas deMientras algunos conductores compartían imágenes de su infancia, Vanessa Claudio dejóa todo con la imagen provocativaSu compañero, cubrió la imagen para que sus compañeros no vieran las curvas de la guapa puertorriqueña, mientras que su compañeroaseguró que no quería conocer el detrás de esa foto ni los detalles.Vanessa Claudio recordó que la foto fue tomada eny se encontraba con sus amigos disfrutando de la vida y el ambiente en los antros dey que en ese momento, sus amigos y ella decidieron seguir la fiesta en un hotel, así que se metieron al jacuzzi para que la diversión siguiera.Al ver la fotografía,, dijo que parecía que había estado en una, ya que la parte inferior del bikini de Vanessa, por lo que sus compañeros empezaron a decir que cuando se tomó la foto, ya no lo traía puesto.Vanessa Claudió contó que se la pasó tan bien esa noche, pero no recuerda quién pudo haber tomado la foto, por lo que sus compañeros dijeron que había bebido tanto, que

