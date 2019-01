Prevalece desabasto de gasolina en Hidalgo

Prevalece el desabasto de gasolina en la capital del estado, debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha surtido el combustible.



Durante un recorrido, Am Hidalgo constató que las gasolineras ubicadas fuera del centro histórico de Pachuca tienen combustible, aunque los operadores señalaron que está por agotarse en caso de que la empresa no surta cuanto antes.



Letreros como “Aquí solo Premium” fueron colocados la tarde de ayer en algunos establecimientos, como el que se encuentra en el centro histórico de Pachuca.



A través de sus redes sociales oficiales, Pemex informó que realiza maniobras con la finalidad de hacer más eficiente el traslado de los combustibles en algunas regiones del país y que el abasto quedará regularizado en el corto plazo.



Michoacán y Jalisco son otros estados del país donde medios de comunicación han reportado escasez de combustible.

