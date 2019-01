Ahora ni diésel hay en algunas gasolineras de León

“Nosotros no hemos dejado de tener gasolina. Mientras en otras la están negando, nosotros estamos atendiendo a nuestros clientes, pues hay muchas empresas que surten con vales en determinados expendios y se ven afectados”, señaló Mariana Lozano, empleada.

CULPAN A PEMEX



“Ya tenemos más de un día sin combustible. Pemex no ha surtido para nada, y esto esta generando una crisis de desabasto. Los consumidores comienzan a desesperarse”, señaló Gerardo Luévano.



“No había ni diésel, ni gasolina de ningún tipo. Ya teníamos más de un día, y este viernes no llegaron unas pipas a las 5 de la mañana. Se tienen que surtir camiones que tienen depósitos hasta de 100 litros, y todos piden lleno”, manifestó Martín Hernández, gerente.

DESDE EL JUEVES SIN SERVICIO



“Estamos en espero debido a que Pemex no está surtiendo con regularidad. Nos está restringiendo los pedidos. Pero es cuestión de esperar”, subrayó Enrique Álvarez.

PIPAS NO SE ABASTECEN

sigue sin abastecer a los expendios de gasolina y ha dejado también sina los leoneses.Encirculan más dey muchos de ellos ayer ya no encontraronpero el calvario también lo vivieronpues el diésel también se acabó.Ayer sólo en contadas gasolineras se expendía gasolinaUna de ellas es de la empresa Gasmart, que se localiza en el bulevar Torres Landa, frente a las instalaciones del tianguis La Pulga.Sin embargo hay gasolineras que ya tienen más de un día sin combustible. Es el caso de la BB que se localiza en la esquina de Malecón del Río y Mariano Escobedo, donde abastecen a una gran cantidad de empresas con códigos o vales y ahora tienen que buscar en otros expendios.Los empleados están parados, sin hacer nada y en espera a que les lleguen las pipas.En laque se localiza en el bulevar Hermanos Aldama, a la altura de la autopista a Aguascalientes, hubo largas filas de automovilistas y camioneros.En algunas gasolineras están sin servicio desde el jueves por la mañana, como es el caso de la que se localiza en el Timoteo Lozano, a la altura de la calle Crucifixión.Am estuvo en los depósitos de combustible deen el, donde se observó que no había una sola pipa abasteciéndose de combustible.Uno de los empleados señaló que sí se está abasteciendo y que todo quedará regularizado la próxima semana.Las gasolineras tienen tanques de almacenamientos con capacidad deque están demandando que les surtan para no tener que negarlo al público.De acuerdo a laense cuenta con 160 expendios, y se estima que en por lo menos un 20% hay problemas de abasto.