Dejan a niños sin sillas. Sigue inseguridad en escuelas

El Centro Educativo del Fraccionamiento Brisas del Campestre que alberga preescolar, primaria y secundaria fue vandalizado por segunda ocasión en el transcurso de esta semana.

A dos días de volver a clases, 450 niños de los tres diferentes niveles no contarán con sillas ni mesas de trabajo para tomar las lecciones, ya que en el último robo sufrido en la madrugada de hoy viernes, los ladrones se llevaron la malla ciclónica, ventanas, todo el cableado de la luz, cinco escritorios y mobiliario.

Brisas del Campestre es una de las colonias más alejadas de la ciudad, muy cerca del relleno sanitario, se ubica en el límite de Guanajuato y Jalisco. Se ha caracterizado por sus altos índices de inseguridad, ya que por semana una casa habitación es desfalcada y todos los días asaltan a los habitantes.

Félix Cardona, presidente de colonos, comentó vía telefónica que el miércoles se registró el primer robo, del cual no indicó qué fue lo sustraído, pero en este segundo los daños fueron superiores.

"No sé qué necesidad tuvieron las personas para cometer este acto en contra de la educación, porque como colonos hemos luchado para que nuestros menores tengan acceso de forma digna a pesar de las deficiencias de la colonia", declaró.

Dio a conocer que en diciembre de 2017 presentaron a las autoridades municipales el diagnóstico de las necesidades de la zona, en el que anotaron las de la escuela.

En ese documento manifestaron que anteriormente ya se habían presentado actos vandálicos dentro de las escuelas pues la valla perimetral que circulaba al centro educativo era muy endeble y el alumbrado público, durante las noches, resulta inservible.



"Esperábamos que pusieran una valla e iluminación pero no ocurrió. Tuvimos un año muy ajetreado y las autoridades no hicieron caso al respecto, hoy sufrimos las consecuencias. No sabemos cómo van a responder las autoridades, pero esperamos tomen acciones lo más pronto posible", enfatizó.