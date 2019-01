Escasez de gasolinas se extenderá este fin de semana y piden no hacer compras de pánico

PEMEX LOS CASTIGA



“El problema continuará todo el fin de semana. Es lo mismo, Pemex cerró los ductos durante dos días, para detectar el huachicol, pero si hay gasolina, lo que pasa es que Pemex está tardando en surtir en pipas y todo se normalizará a partir del lunes”, dijo Juan José Bulle Andrade, representante de un sector de los gasolineros.



“Los expendios donde se agota es porque tienen inventarios bajos, apenas trabajan con una pipa al día, por eso cuando Pemex tarda en surtir, batallan. Lo que tenemos inventarios altos no tenemos problemas y seguimos abasteciendo con normalidad”, añadió Juan José.

ASEGURAN SOLO ESPECULAN



“Es lamentable el desabasto que se está generando en la ciudad. Nos han informado que será hasta el miércoles de la próxima semana se controlará todo. Sí nos afecta. Sólo se está atendiendo servicios vía telefónica en la base para no gastar tanta gasolina ruleteando.



Están especulando, obligándonos a comprar la más cara. Lo hacen con la finalidad de pleito ratero: te dicen que no hay más que de la cara y te obligan a comprarla. El tema de fondo es el aumento que está afectando la economía familiar”, señaló José Luis Guerrero.

¿Y LA PROFECO?



“Algunos expendios sí tienen combustible, según lo denuncian los mismos empleados, pero están esperando a que se autorice un aumento. Pues saben que en 100 litros tienen grandes ganancias, pero parece que Profeco está dormida”, destacó Enrique Lozano, gerente de una de las gasolineras.



“El problema de desabasto en algunas partes muy localizadas, más que relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los expendios tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible en pipas, en vez del uso de ductos. Pero se está atendiendo”, señala Pemex, y piden comprensión de los consumidores.



Eldurará el fin de semana, pero exhortan losa no realizar compras de pánico para no generar una mayor crisis.El desabasto afecta también al transporte público, principalmente el de carga y a taxistas, señalando que se está especulando con la gasolina verde, la económica y se les obliga a comprar la roja, que es más cara.Se informó que es generado por, que durante dos días cerró nuevamente los ductos de combustible que abastecen los depósitos que se localizan en la salida aEmpresarios del ramo se quejan de queestá “castigando” a los expendios que ya pertenecen a otras franquicias, aunque Pemex les sigue surtiendo.Lo recomendable, agregó, es no realizar comprar de pánico para no generar una mayor crisis de desabasto, y comprar sólo lo necesario.manifestó que el desabasto es generado por una especulación en los expendios, y esto ha encarecido los costos del pasaje.Consumidores demandan la intervención de lapara evitar especulaciones.Por el área de comunicación dedijo que se busca un mayor control, para evitar el huachicol, y que no se compre combustible robado.Se apuntó que por ello se cierran los ductos para evitar ely acabar con la corrupción que hay.