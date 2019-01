Guanajuato no pagará $2 mil millones por errores de Federación en Zapotillo, dice Diego Sinhue

ERRORES DE LA FEDERACIÓN

no pagará por errores de la federación en el, afirmó el gobernadorEl mandatario estatal aseguró que hubo inadecuada gestión por parte del gobierno federal en el proyecto y por ello deben pagar la rescisión del contrato conEn el proyecto de la presa paray sus zonas cercanas que se encuentra aún trabado "el gobierno anterior quería que Guanajuato absorbiera la indemnización a, por supuesto que nos opusimos y nos opondremos porque jamas cometimos un error aquí en Guanajuato”, expresó Diego Sinhue.La renuncia de la empresa que se encargaría de ejecutar el trabajo para que el proyecto pase a ser totalmente de inversión pública, generó la obligación de indemnizarla, para lo cual el consorcio español requiere un pago de dos mil millones de pesos, pero no se ha resuelto quién tiene que hacer dicho pago.Ante ese panorama, elasegura que defenderá las arcas estatales “es muy claro para nosotros, los errores que se cometieron fueron por parte de la federación. Hay mucha especulación, si se compró una afectación donde no iba tubo, eso es tema de la federación”, comentó Rodriguez Vallejo.El mandatario adelantó que “tengo una cita elen Ciudad de México con la titular de la Comisión Nacional del Agua para ver el tema del Zapotillo, el presidente me ha dicho que va. Vamos a ver cómo lo van resolver, y como nosotros vamos a seguir aportando”.