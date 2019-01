Lamentan reducción de presupuesto a protección infantil en Hidalgo

Rafael Castelán, integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), lamentó el recorte presupuestal que se dio en los sistemas municipales para la Protección de menores, pese a la problemática que vive en Hidalgo este sector, desde embarazos no deseados hasta trabajo infantil.

Indicó que se hizo un diagnóstico en siete municipios sobre la niñez, para que el tema de la infancia fuera tomado en cuenta en el presupuesto, sin embargo, los legisladores consideraron que no era viable, por lo cual no solo no se dio un incremento, sino que estos sistemas municipales de protección se registró una reducción.

Lamentó que no hubiera este interés en proteger a la niñez aún cuando se demostró qué hay graves problemas en la infancia, uno de estos temas fueron los embarazos no deseados que se registran sobre todo en menores de edad, casi niñas en municipios como Acaxochitlan.

Pero también se trabajó en demarcaciones como Mineral de la Reforma donde se tiene un problema fuerte con los estupefacientes y en Tezontepec de Aldama donde hay riesgo de que los infantes se sumen a temas delictivos como el robo de hidrocarburo.

Esta situación también se replica en Tulancingo donde los niños no sólo son espectadores, sino que también son involucrados en este delito y eso dijo, es preocupante, además de que a todo esto se les tiene que sumar las problemáticas generales de pobreza y marginación que se tiene ancestralmente en la entidad.

En Tulancingo y Pachuca, hay un riesgo de desapariciones de los menores, “no entramos a fondo en la investigación pero el tema es que está ahí y que se debe de poner atención”, subrayó.

El recorte que se da al tema de la infancia que si bien es bajo, de poco más de 20 mil pesos, es preocupante porque habla de que este sector no es una prioridad.

