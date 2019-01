Podría aumentar costo de gasolina y también latente desabasto, advierten

PODRÍAN NEGAR O ELEVAR EL COSTO DE GASOLINA



"Yo le calculo que (la gasolina) se acabará entre hoy y mañana si no abastecen".

PREVÉN DESABASTO PARA MAÑANA



"Aquí si hay, pero nos puede faltar mañana, pero es porque no les da tiempo a los que reparten de surtir a todas las gasolineras", indicó uno de los vendedores.



"En algunas si hay desabasto, es que ya no reparten aquí con ductos, sino con góndolas y por eso no abastecen bien".

“AQUÍ HAY GAS”



"Desde ayer un cliente me dijo que no había gas de la verde, que sólo hay premium que es la roja, pero aquí hay de las dos", comentó una de las vendedoras.

Gasolineras ubicadas en los principales bulevares de Pachuca señalaron que, pero advirtieron que este fin de semanaen caso de que Petróleos Mexicanos (Pemex) no abastezca.AM Hidalgo realizó un recorrido por establecimientos ubicados en los bulevares Luis Donaldo Colosio, Felipe Ángeles y Ramón G. Bonfil.Los anuncios de las gasolineras muestran que lase comercializa en, mientras que laestá enMedios de comunicación nacionales informaron que en estados comose detectó desabasto de gasolina porque Petróleos Mexicanos (Pemex) no había proporcionado el combustible.En la gasolinería del, cerca de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), descartaron desabasto de combustible, aunque advirtieron queLo anterior, explicó uno de los expendedores, "es porque el producto no está llegando a los depósitos de Pemex".Por tal motivo advirtió a los consumidores que las gasolineras podrían negar el servicio o bien,el precio del combustible con el argumento de queLa comercializadora de gas ubicada en la plaza, sobre bulevar Colosio, enunció que el desabasto se debe a lapara surtir el combustible.En este inmueble que sólo cuenta con dos bombas, los vehículos esperanparaExpendedoras de gasolina sobre el bulevar Felipe Ángeles, como la que se encuentra a la altura del estadio Hidalgo,Personal de servicio de las cinco estaciones del inmueble indicó que sin problemas comercializan gasolina premium y magna, aunque reconocieron que los clientes