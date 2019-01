Reportan desabasto de combustible en Hidalgo

El dirigente del grupo gasolinero H32, Raúl López Manjarrez, confirmó el desabasto de combustible en las gasolineras de Hidalgo, donde el argumento de Pemex para no surtir el combustible es que el robo que realizan los hachicoleros, ha impactado en la distribución.

De acuerdo con el líder de esta agrupación, desde hace 15 días se ha tenido problemas con el suministro, el cual se ha ido recrudeciendo y ya ha ocasionado que algunas estaciones tengan cerradas las bombas.

En otras gasolineras sólo se cuenta con magna y o con premium. “A nosotros Pemex nos dice, la terminal de Pachuca que es la que nos abastece, que no tienen producto de ninguno y el argumento es que los ductos están perforados que reparan alguna perforación y les abren dos más”, dijo.

Indicó que desde hace algún tiempo las gasolineras foráneas; es decir, las que están al interior del estado, han tenido que ir a cargar combustible directamente a Tula y el resto, Pemex les surte en las estaciones que serían las de Pachuca y la periferia.

Apuntó que hay incertidumbre debido a que en otras ocasiones cuando hay desabasto, se les da alguna opción y en este caso no les han dado ninguna indicación.

En el caso del grupo H32, al menos unas 60 estaciones de servicio han sido afectada la mayoría de ellas no tienen tipo premium, sin embargo consideró que la magna también está apunto de agotarse ya que se vende únicamente la que tienen de reserva.

López Manjarrez indicó que si esta problemática continúa, podría darse un incremento en los precios, ya que desde hace seis días el problema se ha recrudecido y si se tiene que acudir a otras entidades por el combustible podría haber algún aumento.

Indicó que esto no es privativo de Hidalgo, sino de toda la zona centro, “lo preocupante es que he pedido información a Pemex y no tienen ni para cuando”.