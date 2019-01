VIDEO. Golpea brutalmente a su novia por olvidar en un bar el regalo que le dio

Un hombre de 24 años, identificado como Víctor Junqueira, agredió brutalmente a su novia, con la que tenía 3 años de relación, porque ella olvidó el regalo que él le hizo en un bar de Brasil donde ambos estuvieron horas antes del intento de feminicidio. El video de la agresión fue difundido rápidamente en YouTube.

La joven abogada de 26 años intuía que algo malo ocurriría y decidió grabar la acalorada discusión que tenían. En las imágenes se puede observar cómo la joven llora mientras el hombre le grita.

En un momento del video, él le da una bofetada en la cara y acto después le golpea en distintas partes del cuerpo. Luego le da un puñetazo en el rostro e intenta asfixiarla, a lo que la joven le suplica que deje de golpearla.

"Para, para, estás loco, me vas a matar", se escucha que la mujer grita desesperadamente.

Con el material audiovisual que la mujer logró grabar fue a denunciar a su pareja por maltrato, pero el sujeto permanece en libertad aunque se la han impuesto algunas medidas restrictivas como mantenerse alejado de ella mientras duren las investigaciones.

La mujer, por su parte, declaró al medio Globo G1, que difundieron las imágenes de la agresión sin su consentimiento. Que ella sólo deseaba hacer la denuncia por sus sobrinas pequeñas, para que aprendan que actos de violentos no son normales.

"No podía ver cuánto me afectó. Lo hice por ellas, tengo tres sobrinas pequeñas. Y pensar que la gente vive en un mundo donde lo encuentra normal, que no se mete en una pelea de marido y mujer. No es así.

"No puedes creer que la persona con la que has pasado tres años vaya a lastimarte, golpearte o tratar de matarte", dijo la joven.

Este es el video de YouTube que muestra la agresión del hombre contra su novia:



Víctor Junqueira podría enfrentar cargos por daños corporales, amenazas y violencia doméstica que son de hasta 4 años y 3 meses de prisión.

La defensa del agresor señaló que este se encuentra muy arrepentido por lo que hizo y que "tratando de digerir esto, analizar lo que le hizo llegar a esa situación. No es un tipo violento. Ambos se habían embriagado".