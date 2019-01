Reclama a AMLO Éctor Jaime

***LA BUENAEl nuevo reglamento de Tránsito Municipal que contempla un aumento en las multas ha dado buenos resultados al menos en materia de verificación, ante la posibilidad de tener que pagar dos mil 418 pesos, cientos de leoneses acudieron a los centros para examinar sus autos.*LA MALAAunque en menos de 48 horas tres mil 200 automovilistas acudieron a verificar, aún son miles más los que no lo han hecho, y más allá de la posibilidad de que la Dirección de Tránsito a cargo de Guadalupe Alcalá los multe, esos vehículos siguen contaminando y dejando mala calidad del aire en la ciudad.*SOLUCIÓNParte de la solución, consideran algunos leoneses, está en que la secretaria de Medio Ambiente Ma. Isabel Ortiz Mantilla y el alcalde Héctor López Santillana se pongan de acuerdo para ver la manera de eliminar la posibilidad de que se apliquen descuentos a estas multas, para que todos acudamos a verificar.***PASE DE LISTAAntes de cerrar el año, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se reunió por separado con cada uno de los alcaldes de los 46 municipios; durante los últimos 15 días recorrió los municipios del norte del Estado.*SUMASLa incertidumbre por los recortes federales en el presupuesto trae nerviosos a todos los alcaldes pero también al Gobierno estatal, por eso andan viendo cómo se ponen de acuerdo en lo local para sacar adelante el año que inicia y todos los proyectos de infraestructura que se tienen contemplados.*SU LUCHITAEn esa búsqueda de recursos, algunos alcaldes desde que tomaron protesta no han desaprovechado la oportunidad para hacer presencia en cada evento del Gobernador, como el de Yuriria, Salomón Carmona Ayala, a quien se le vio en todos los eventos públicos relacionados con entrega de recursos o programas para los municipios.***DEFENSALa senadora por Guanajuato, Malú Mícher Camarena, salió a la defensa de su compañera de partido Yadira Marcos, diputada federal por Sinaloa, y a quien se exhibió en un video por presuntamente tomar bebidas alcohólicas en pleno Congreso del Estado de Sinaloa.*VIRALEl video se hizo viral en redes sociales y la diputada salió el miércoles para defenderse de las acusaciones, aseguró que su presencia en el Congreso Sinaloense fue para apoyar, junto con los otros diputados locales de Morena, la aprobación del presupuesto de ese estado.*ACLARACIÓNArgumentó que fue otra persona quien erróneamente ingresó sidra y cuando esa persona la distribuyó, un asesor de la bancada local del PRI filmó el hecho; la diputada asegura que esto fue con el fin de desprestigiar el trabajo de Morena.*APOYOLa senadora guanajuatense por Morena, Malú Micher, compartió las palabras que su compañera de partido difundió en su video aclaratorio “Vamos a seguir construyendo la #4aTransformación, si la denostación es el precio, estoy dispuesta a pagarlo: Yadira Marcos”.*VIOLENCIAMícher Camarena también señala que en el video que se viralizó en redes sociales nunca se ve que la diputada sinaloense beba, “así que el linchamiento se trata, sin duda, de violencia política”, afirmó.***TARJETAZOEn el primer bimestre de este año, el Gobierno del Estado llevará a cabo la licitación para la Tarjeta Impulso que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció en noviembre del año pasado y que en una primera etapa pretende beneficiar a 105 mil guanajuatenses.*BENEFICIOSEl principal beneficio de esta tarjeta será que el beneficiario podrá tener acceso a descuentos en la adquisición de diversos productos y servicios, desde acceso a deportivas, compra de libros y medicamentos; también servirá para entregar los apoyos sociales como becas de estudios y ayudas económicas a adultos mayores.*LAS PRIMERASSi los cálculos no les fallan, las primeras tarjetas se estarán entregando en abril próximo y para los beneficios que se distribuirán a través de ellos se tiene una bolsa de 520 millones de pesos para este año.El diputado federal guanajuatense, Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en pasar por encima de las instituciones del país y refrendar el autoritarismo que lo caracteriza.Esto debido a que el Poder Legislativo aún no ha aprobado la creación de la Guardia Nacional y el presidente ya lanzó su convocatoria.“Nos parece inaudito que el Presidente emita una convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes para conformar una Guardia Nacional sin que el tema se haya discutido profundamente por los expertos y, ni siquiera se haya votado por el Congreso”, reclamó el panista.