Una decadencia temprana

Es imposible creer que en México las leyes de la física no se puedan aplicar a la política. Isaac Newton, el clásico de la física, establece en su Tercera Ley que a toda acción corresponde una reacción igual y en sentido opuesto.Si el Gobierno decide cancelar el NAIM en forma arbitraria, creará una resistencia natural de todos los afectados: aerolíneas, pilotos, hoteles, servicios turísticos, mercados financieros y finalmente, usuarios.Si el Gobierno decide apretar salarios a la burocracia y disminuye prestaciones, los funcionarios emigrarán o, peor aún, sabotearán los esfuerzos por mejorar y limpiar la operación de las dependencias. Y qué decir del Poder Judicial. Si se estigmatiza a jueces y magistrados como corruptos porque tienen salarios elevados, al reducirlos, las resoluciones de los juzgadores pueden causar estragos en todo litigio contra el Estado. Un solo juicio en contra del Gobierno puede tener repercusiones multimillonarias si el resentimiento permea como reacción.Lo mismo sucede en el SAT y en otras dependencias. Tómese este ejemplo: un funcionario de Hacienda recibe una petición de registro de la FIEL, o firma electrónica. Pone mil trabas aunque es un simple refrendo. Cuando el contribuyente, desesperado de la tardanza reclama, el burócrata le pide 20 mil pesos. “Pero si nunca me habías pedido algo”, contesta el contribuyente. “Disculpa, pero es que ya me voy”, contesta el funcionario.Trabajar con un machete y no con un bisturí causa distorsiones inmediatas. Machetazo al NAIM, la obra más importante del siglo; machetazo a los sueldos y prestaciones de los funcionarios públicos; machetazo al Poder Judicial; machetazo a los proyectos de infraestructura de los estados; machetazo a la inversión privada en energía. Luego, algo gravísimo: intento de machetazo a la opinión libre de periódicos independientes como Reforma.Lo que no ve la llamada “Cuarta Transformación” es que México es mucho más complejo, plural y liberal de lo imaginado. Ya no es el tiempo del viejo PRI, donde la voluntad del presidente en turno se acataba y punto. Eso ya no existe.El tipo de liderazgo autoritario ya no cabe en una sociedad abierta que crece enormidades desde la alternancia del 2000. La transformación con una línea unilateral es imposible.Nunca una administración en su arranque había tenido un desgaste de la magnitud de la presente porque a diario abren frentes en todas partes. Con la agresión a las universidades, los estados, la burocracia, el Poder Judicial y los empresarios se dan tantas batallas que es impredecible el resultado.Para lograr lo que pretende el nuevo Gobierno se necesitaría un sistema como el de Cuba o Venezuela, es decir, uno donde las libertades individuales no existen y la bota militar reprime cualquier disidencia.Cuando una administración inicia, tiene un bono democrático de credibilidad y apoyo. Al paso del tiempo sucede una “entropía” o desgaste hacia el desorden. La única forma de evitarlo son decisiones sabias y políticas de gobierno que aumenten la prosperidad de los ciudadanos. Toda decisión equivocada es un cargo contra el capital político.El país que imaginó Morena y AMLO no existe. La simplificación de la realidad pudo ser efectiva en la campaña, ahora se convierte en veneno porque la ecuación más simple para interpretar al país es endiabladamente compleja. Entropía pura.