Año nuevo, vida nueva”, me digo cada 31 de diciembre. Luego le sigue una lista larga de propósitos irrealizables que demuestran mi visión totalmente alejada de la realidad. Y cada año caigo.Cuando tenía 15 años leí sobre un método de aprendizaje que hacía que no olvidaras nada de lo que te enseñaban en clase. Yo que ya no recordaba la tabla del 7, y la del 4… bueno dejémoslo en todas las que no tengan múltiplos de dos. Tenía que estudiar mínimo 4 horas por la tarde, aparte de las tareas normales. Me duró una semana el propósito.Cuando tenía 25 dije que iba a hacer ejercicio 8 días de la semana. Que iba a aprender otro idioma. Que iba a ser ordenada. Que dormiría más. Que terminaría lo que empezaba. Que descubriría la cura contra la diabetes mientras corría un maratón y recitaba todo el poemario de Neruda ¡JA!Y como la mayoría de los que se inscriben al gimnasio en enero, por marzo los propósitos eran el Everest en invierno de realizables. Y sin un equipo de alpinismo esto se complica bastante. Pensaba que tenía que cambiar de personalidad para lograr algo.Este año no fue la excepción. Creo que viví en el país de Nunca Jamás, completamente negada a aceptar que mis amigos y yo ya podíamos considerarnos “adultos” y no jóvenes post adolescentes con independencia económica. Me di cuenta que lo que pasara con mis días era mayormente mi responsabilidad. Que el cuerpo reclama si no lo tratas con propiedad. Que el mundo no cambia si me dedico al entretenido pasatiempo de quejarme de absolutamente todo.Pues eso, pero para no caer en el mismo error y cual cliché, estoy haciendo mi lista para que el 2019 y yo nos llevemos bien. Y como aquí somos muy de compartir aprendizajes… pues aquí tá (tengo que reconocer que Pictoline me dio muchas buenas ideas en sus posts de año nuevo):Leer libros que me gusten y no sentir presión por cumplir un número. Ser más asertiva y no prometer cosas que no puedo lograr. Reducir la contaminación que genero (esto es una obligación, no una muestra de lo buena persona que soy). Reducir las horas que estoy en el celular. Revisar que a quien sigo en las RRSS me inspire con metas reales y sanas. Sacar adelante un proyecto que tengo en pausa por cobarde (las cosas como son). Estar más al pendiente de mis amigos, no por obligación, sino porque se me agranda el corazón. Aprender a decir no sin dar explicación. Recorrer más caminos, subir más montañas. Ver atardeceres sentada en una playa. Reconciliarme con la vida Godínez (¿quién quiere amargarse tantos días a la semana?). Comer rico, cantar alto, escribir fuerte, sentir plenamente.Les deseo a todos un feliz 2019 y una lista llena de propósitos bonitos que no parezcan una guillotina a su personalidad.