Se prepara el Forum para un exitoso año

Sábado 12 de enero. Ópera Adriana Lecouvreour, desde el Met de Nueva York. Transmisión a las 11:55 de la mañana, Auditorio Mateo Herrera.

Viernes 18 de enero. Música. Beatles entre cuerdas. Agrupación Arco & Lira. 8 de la noche. Calzada de las Artes del FCG.

Viernes 25. Música. Coros del Teatro del Bicentenario. Foro del Lago. 8 de la noche.

Sábado 2 de febrero. Ópera Carmen, desde el Met de Nueva York. Transmisión a las 11:55 de la mañana. Auditorio Mateo Herrera.

Viernes 15 y sábado 16 de febrero. Ballet para niños. La Caja de Juguetes de Claude Debussy, 5 de la tarde. Sala Principal del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.

Jueves 21 de febrero. Inauguración Más que Musas, Ruptura y Nueva Presencia. Un cambio en el arte. 7 de la noche. MAHG.

El director del, habla del arranque del año en el que se combinan las labores de mantenimiento con atractivas ofertas desde el Met de Nueva York.¿Cómo pinta 2019 para el Forum Cultural?: Del Forum te puedo decir puras cosas buenas. Iniciamos con la puesta en circulación de la revista Forum, de edición bimestral, revista física y digital que manejará contenidos de plumas importantes, opiniones nacionales sobre el arte y la cultura acerca de lo que está pasando en términos no solamente globales sino, sobre todo, locales.La intención es poder establecer diálogo y crítica y mover los temas de la cultura.¿Se puede hacer crítica; se acepta y se promueve la autocrítica?En la actualidad hay una gran intervención en las redes sociales donde se critica muchas veces sin conocimiento de causa. Se habla de manera visceral.La crítica debe existir y la cultura debe ser un tema que se esté moviendo en la sociedad. Tenemos la idea de que la crítica es sólo negativa o solo positiva, pero es una manera de poner en la mesa temas de cultura. Debemos saber qué opinan los ciudadanos de lo que se está haciendo; si se siente que se está impulsando más un rubro que otro, etc. son temas que es importante poner sobre el horizonte.Se vale dar apertura a todas las opiniones. Se vale discrepar. Y es importante saber que no todos piensan o perciben igual las artes escénicas, o las artes plásticas.El peor enemigo de la cultura es la indiferencia. Pero cuando hablan bien o mal, se ponen temas sobre la mesa para poder discutir y dialogar.Lo malo es tratar de convencer al otro de que está haciendo mal. En un tema de diálogos, sin egos, se puede lograr mucho.La revista, que es la evolución del folleto de cartelera que se venía manejando, pretende que se abarquen temas globales para tener una visión más generalizada de los temas. Se espera crear contenidos relacionados con las obras, como escribir la vida de los autores, la historia de los protagonistas, el momento histórico en el que se ven inmiscuidas las tramas, etc.Buscamos tener los mismos destinatarios, pero con menos ejemplares; queremos hacerla coleccionable y por ello está más cuidada, con más arte.Queremos además mostrarle al público lo que se hace tras bambalinas, para enseñar las entrañas del Forum Cultural Guanajuato.En enero se trabaja con todo el mantenimiento de la mecánica teatral; no estamos de vacaciones, por dentro se están engrasando cuerdas, nivelando poleas, todo debe ser mecánico y preciso.Igual en el Museo, hay todo un trabajo de mantenimiento y montaje que no se ve.Lo que se presenta ante el público, es sólo la cereza del pastel, no se ve todo el procedimiento y la cocción del pastel y el trabajo que ello implica.La revista es de edición bimestral, y ahí se puede consultar la programación de enero y febrero, pero ya el Forum tiene preparado, para gran parte del año, lo que será nuestra cartelera.Se seguirán realizando exposiciones, obras, conciertos y las exitosas “ópera pin nic, los que por cierto han sido los primeros eventos donde tuvimos que sacar gente porque ya no cabía una persona más, eso nos habla de la importancia que tienen este tipo de oferta cultural para el público leonés.Todo el año pretendemos tener opciones para todo el público y se incrustarán nuevos programas para llegar a nuevos públicos ya que buscaremos llegar, de manera itinerante, a distintos lugares del estado, sobre todo del área metropolitana.