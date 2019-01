FOTOS. Dueño de perrita pide ayuda para encontrarle un nuevo hogar

Una perra en estado extremo de agotamiento ha sido encontrada este jueves frente a la Asociación Humanitaria de Delaware (DHA, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Wilmington, Estados Unidos, junto con una nota donde su antiguo dueño rogaba encontrarle un nuevo hogar, ya que él ha perdido el suyo y no tiene dinero para alimentarla.

"Por favor, cuiden a Sky. Tiene seis años y es amigable. No podía cuidarla, me quedé sin hogar y no podía alimentarla. No está enferma solo hambrienta, es muy amigable. Por favor, encuéntrenle un hogar. Por favor", decía la nota, que estaba dentro de una bolsa atada al arnés del animal.