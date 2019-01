Facebook refuerza alerta de personas que quieran quitarse la vida

Facebook reforzó una iniciativa de alertas sobre posibles amenazas de suicidio, luego de que varias personas lo hicieran publico por medio de Facebook Live a inicios de 2017.

Esta alertas a la policía de varios lugares del mundo entre ellos Estados Unidos e India, ha causado controversias con respecto a la precisión, efectividad y seguridad de su función.

Informes policiacos analizados y dados a conocer por el diario estadounidense The New York Times, sobre cuatro alertas emitidas por esta plataforma social a la policía estadounidense muestran variados resultados.

Por lo que, expertos en salud mental aseguran que las llamadas de Facebook a la policía también podrían provocar daño sin tener la intención de hacerlo, como incitar un suicidio, al obligar a la gente que no es suicida a someterse a evaluaciones psiquiátricas o provocar arrestos o tiroteos.

Facebook afirmó que por motivos de seguridad no monitoreaba los desenlaces de sus llamadas a la policía. Y no ha divulgado con precisión cómo sus revisores deciden si deben llamar a los servicios de emergencia.

