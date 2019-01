Encuentra a su hija sin ropa y casi desmayada

Una madre vivió una pesadilla, al encontrar a su hija en una habitación, desnuda y casi desmayada, luego de ser abusada sexualmente por tres hombres, después de salir a festejar con sus amigos la noche de Año Nuevo, en Las Lajitas, Salta.

La menor de 14 años, salio en los primeros minutos del 2019, a festejar con sus amigos del colegio la llegada del año nuevo, al ver que no regresaba, la mujer fue a buscar a su hija y la encontró con sus compañeras y compañeros y decidió dejarla disfrutar.

Pero el tiempo pasó y la adolescente no regresaba, por lo que la madre preocupada regresó a buscarla, fue cuando un vecino le informó que la había metido en una casa a unas cuadras del lugar donde estaba.

Por lo que la madre se apresuró a la vivienda, y estando ahi tocó fuerte y una mujer desde en interior le grito que niña no estaba ahí y no la dejó pasar. De acuerdo a lo publicado por Crónica.

La mamá de la menor, no se quedó de brazos cruzados y fue a pedirle ayuda a los vecinos, quienes a patadas derribaron la puerta y lograron entrar, encontrando a la menor en una habitación, desnuda y casi desmayada.

La víctima fue llevada al hospital y la madre realizó la denuncia en la comisaría. Por el hecho hay cuatro detenidos. Luis “N”, del que se desconoce la edad, César “N” de 22 años y Agustín “N” de 19, acusados de delito de abuso sexual con acceso carnal calificado. También fue detenida Antonia “N”, dueña de la casa donde ocurrió la violación y tia de los dos presuntos abusadores, quienes son primos entre sí y trabajan como albañiles y peones de campo.

La niña sigue internada y se espera su recuperación para realizar la Cámara Gesell, una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación.

