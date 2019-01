Toros del Celaya abren torneo con victoria

El cuadro de Celaya logró sacar la casta y con un solitario de gol de Duvier Díaz, venció al sub campeón del Apertura 2018, Dorados de Sinaloa.

En un partido bastante cerrado por ambos equipos, el cuadro cajetero, ahora dirigido por José Islas, sacó su primera victoria en el arranque del torneo, superando ya en la primera fecha lo hecho el torneo anterior, en donde sólo lograron una victoria.

Durante los primeros 45 minutos, los celayenses fueron de poco a poco al ataque, Dorados tuvo mayor control del esférico y tuvo oportunidad para abrir el marcador en repetidas ocasiones, pero la profundidad de su ataque no fue efectiva y no pudo hacer daño al arco defendido por Aarón Fernández.

Para el complemento, los ‘Toros’ salieron con una mentalidad diferente, buscando el error del equipo sinaloense para así hacer daño.

A partir del minuto 50 Celaya fue con más presión al ataque, buscó desde su salida al ‘Gran Pez’ y la recompensa llegó al minuto 62.

En tiro de esquina, José Carrera mandó el balón al área, Abraham Riestra intento rematar pero sólo rosó el esférico, pero atrás estuvo el colombiano Duvier Díaz, que con marca, logró rematar el balón y mandar guardar el balón en el arco de Gaspar Servio.

Tras la anotación, Celaya ‘aguantó’ a Sinaloa, quien realizó sus cambios, al igual que Celaya, incluso dio un debut, Miguel Moreno, jugador de la cantera de Celaya, debutó en la Liga de Ascenso, con victoria del ‘Toro’.

Hasta el momento, Celaya se encuentra en tercer lugar de la tabla general y comparte los mismos puntos con Atlante y Tampico Madero.