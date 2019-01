Los retos que tendrá Gerardo Martino en México

2019-01-05 11:51:07 | EL UNIVERSAL

El técnico argentino tendrá que lidiar con un equipo lleno de frustraciones por su pasado.

El argentino debe cumplir o de lo contrario estará en la cuerda floja. Foto; Especial



Gerardo Martino ha llegado a México para tomar las riendas de la Selección Nacional Mexicana, un equipo azteca lleno de frustraciones, por el pasado proceso y por los años que se arrastran sin grandes logros.



El 'Tata' llega con muchas misiones que cumplir, pero la pregunta es si está preparado para ellas.



1. El liderazgo. Desde el primer día Gerardo Martino debe de imponer sus leyes en la cancha y fuera de ella, evitando que jugadores, directivos y televisoras se interpongan en su camino. De eso dependerá mucho su proceso en el ciclo mundialista.



2. Los europeos. El argentino sabe tratar estrellas, el estar en el Barcelona es una muestra fehaciente, así que no deberá de tener problemas con los "europeos" del Tricolor, que a veces se comportan como "divas".



3. Los de la Liga MX. Uno de los conceptos que manejó como técnico de Paraguay fue entrenar con jugadores de la liga local en microciclos, el que la Liga de Argentina se negara a ello fue una de las causas por las que rompió con la AFA. En México con tanto torneo no habrá tiempo de trabajar con los futbolistas locales, pero deberá de tomarlos más en cuenta como base del equipo.



4. El adiós de una generación. Martino deberá de ponerle límites a jugadores que ya no llegarán al próximo Mundial, o que se ve muy complicado que lo hagan en plena forma... Javier Hernández, Andrés Guardado, Miguel Layún podrían estar viviendo sus últimas convocatorias.



5. Invasión de extranjeros. Las reglas de la Liga MX que permiten la proliferación de extranjeros será el principal enemigo de Martino. Sin materia prima no se tendrá mucho de dónde elegir.



6. Los partidos amistosos. A pesar de que la Liga de naciones entrará en acción, los compromisos con la empresa SUM están vigentes, México debe jugar partidos amistosos en Estados Unidos para sacar recursos monetarios y el técnico intentará sacar provecho de estos, aunque los rivales no sean de prosapia.



7. Convencer al medio. El ser técnico de la Selección Nacional Mexicana le acarreará al 'Tata' muchos falsos amigos y muchos enemigos gratis. La repulsión por tener a un técnico extranjero en la Selección le acarreará críticas de ex técnicos, ex jugadores y demás, a veces bien intencionadas, a veces mal intencionadas.



8. La prensa. Si es muy abierto con los medios se le criticará, si es cerrado también se le señalará. Habrá que esperar cuál es el manejo que tendrá Martino con los medios de comunicación, y qué tantos candados le pondrán las empresas con los derechos para que pueda expresarse.