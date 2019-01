Un empate en Puebla jamás servirá: Pedro Caixinha

2019-01-05 11:02:51 | EL UNIVERSAL

El técnico de Cruz Azul se fue insatisfecho tras el resultado en la primera jornada del Clausura 2019.

Un punto sumaron los Cementeros. Foto: Especial



El Cruz Azul salió insatisfecho del estadio Cuauhtémoc. La igualada a un gol frente al Puebla no estaba contemplado en la agenda de La Máquina.



“Un empate en esta casa [Puebla] jamás servirá”, dijo Pedro Caixinha. “Veníamos por los tres puntos”, agregó Adrián Aldrete. “Era el arranque del torneo y teníamos que ir por todo”, subrayó Elías Hernández. “No nos vamos conformes, sabemos que podemos hacer mejor las cosas”, cerró Jesús Corona.



Pero los cementeros no se fueron asustados. Además del disgusto por el resultado, regresaron a la Ciudad de México con obligación de pelear por los siguientes seis puntos a disputa, frente al Guadalajara y Tigres, en los bloques de Pedro Caixinha.



El timonel cementero negó que el tema físico, por tener apenas una semana de preparación para el Clausura 2019, afectara en el resultado frente a la Franja. Lo que falló fue el toque en jugadas clave.



“Nuestro equipo estaba con buen ritmo. Lo que sí, cometimos errores en pases. En el primer tiempo insistimos en el juego interior, no alargamos tanto la cancha en la última zona y eso nos costó un poquito de trabajo porque era lo que el rival quería: ganar balones en esa zona y salir jugando”, analizó el portugués.



El Cruz Azul negó tomarse una semana extra de preparación, propuesta por la Liga MX por el corto lapso entre la final y el arranque del nuevo torneo, porque el cuerpo técnico ya tenía organizado los trabajos previos al Clausura 2019.



“Así está el calendario y no se quiso postergar”, comentó Corona. “En estos pocos días, el equipo ha trabajado bien, a marchas forzadas, pero no vamos a poner excusas. Tenemos objetivos por alcanzar”, dijo.



El portero aseguró que el plantel se cuidó físicamente en las vacaciones invernales, con profesionalismo y compromiso hacia la institución.



El Cruz Azul tendrá descanso hoy y mañana. El lunes regresan a los entrenamientos para preparar el encuentro frente al Guadalajara.