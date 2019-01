ATENCIÓN. Gasolinera del centro de Pachuca sin combustible

La gasolinera ubicada sobre la calle Mariano Matamoros, en el centro de Pachuca, se quedó sin combustible, mientras que otros puntos de la ciudad prevén que el abastecimiento de hidrocarburo dure hasta mañana.



AM Hidalgo realizó un recorrido por los negocios que circundan el centro histórico, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha surtido.



De acuerdo con vendedores de la gasolinera ubicada en calle Mariano Matamoros esquina con Xicoténcatl, desde la madrugada de este sábado el combustible ya no se comercializa, sólo se brinda servicio de aire en las llantas de los vehículos.

“No tenemos (gasolina) de ninguna de las dos (…) no se sabe cuándo van a surtir, nada más hay aire y eso es gratis, sólo hay que dar 10 o 20 pesos de propina”.

De acuerdo con información de medios nacionales, al igual que Hidalgo, entidades como Querétaro y Jalisco también tienen desabasto de gasolina.

EN OTROS ESTABLECIMIENTOS HAY GASOLINA, PERO…

Aunque vendedoras de la gasolinera ubicada sobre la avenida Juárez intersección con calle Manuel Dublán, mencionaron que tienen combustible, previeron que el producto dure como máximo hasta el lunes 7 de enero.

“Hasta ahorita si tenemos, en sí ya se está acabando pero hasta ahorita si hay, de la roja puede que mañana ya no, y de la verde chance hasta el lunes nos alcance”.

Sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio todavía hay combustible; no obstante, la comercializadora ubicada a la altura de la colonia San Cayetano, únicamente vende gasolina magna, ya que la premium fue agotada.



En tanto la expendedora de gas instalada en las inmediaciones de Soriana del Valle, otorga servicio con normalidad. Desde el pasado viernes, los vendedores han descartado desabasto en este punto.