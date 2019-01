Sostuvo que las pocas veces que los agentes han ido, no atienden la problemática, ya que a veces ni se detienen o sólo saludan a los jóvenes, mientras se drogan o consumen alcohol.



“Yo quisiera irme a vivir a otro lado, pero, ¿con qué dinero? Uno está aquí porque es donde puede. Lamentablemente las autoridades no nos hacen caso y todos aquí tenemos miedo”, comentó.

Reciben amenazas de muerte



Aseguró que ella y su familia han sido amenazados de muerte por los tres jóvenes, quienes ya han sido denunciados en ocasiones anteriores, pero siempre quedan libres.



“Nos cansamos de marcarle a la Policía porque jamás viene, uno tiene que buscar la manera de protegerse así mismo”, lamentó.



“También le dije al alcalde, a López Santillana, pero me contestó que iba a empezar por las colonias de la periferia, pero aquí también necesitamos ayuda. Sólo pido seguridad y respeto a mi casa”, finalizó.

Vecinos de la calle La Paz en la colonia de Santiago se quejan dey aseguran que laUn residente, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, platicó que, ya que en toda la calle viven sus familiares que los defienden.Reveló que inclusive a una vecina le han tirado las puertas de su casa ypor esta razón, su vecina, optó por irse a dormir a la calle con su familia.Agregó que, pero nadie les puede llamar la atención porque los defienden.La persona a quien le han dañado su casa contó quey tratan de evitarlos.Debido a esto, decidió ya no buscar a las autoridades, porque considera que no va a pasar nada.Otro habitante dijo quepor disparar contra un cuentahabiente, pero quedó en libertad y otro tiene antecedentes de robo.Aparte relató que cuando han llamado al 911, les dicen que es responsabilidad de las patrullas ir, no de ellos.Platicó que en alguna ocasiónpero los agentes que envió, no detuvieron a nadie.